Arek Milik è sempre più vicino alla Roma. Il centravanti polacco è ad un passo dal salutare Napoli per vestire la maglia giallorossa. Dopo un lungo tira e molla, dunque, la trattative si è finalmente sbloccata.



Tra Napoli e Roma c'è l'accordo: prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 15 più 7 di bonus relativi a gol e qualificazione in Champions. Trovata la soluzione ideale per i due club, ora manca solo l'ok ufficiale da parte di Milik. L'ex attaccante dell'Ajax ha l'accordo con il club capitolino per un quinquennale da 5 milioni (bonus inclusi). Manca però l'ultimo "sì" di Milik, che tra oggi e domani scioglierà gli ultimi dubbi. Il suo agente è in arrivo in Italia per gli ultimi dettagli della trattativa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.