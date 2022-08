Il mese di luglio non è stato affatto semplice per il Napoli con i tifosi azzurri che più volte hanno lamentato i tanti addii importanti che ci sono stati in questa sessione di mercato. Nel doppio ritiro l'entusiasmo dei supporters partenopei è stato molto debole proprio in virtù di uno smantellamento al quale si stava assistendo.



Ora però la musica è cambiata, gli ultimi giorni sono stati molto movimentati in casa Napoli con tre acquisti che hanno fatto sicuramente rumore. Prima Simeone al posto di Petagna, poi le visite mediche di Ndombele e Raspadori. La risposta dei tifosi napoletani non si è fatta attendere. Infatti in vista di Napoli-Monza (gara in programma domenica 21 agosto) la vendita dei biglietti procedeva a rilento. Prezzi più alti del previsto e un mercato poco convincente, queste le motivazioni. Fino alla giornata di ieri, quando c'è stata una vera e propria accelerata con le Curve Superiori e i Distinti esauriti in pochissimo tempo. Oltre 30 mila tifosi adesso sono attesi per l'esordio stagionale al Maradona e chissà che non si possa riempire ancor di più da qui a due giorni.