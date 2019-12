È un'annata davvero pessima quella della Primavera del Napoli. Gli azzurrini mai come quest'anno rischiano concretamente di retrocedere in Primavera 2. I risultati lasciano molto a desiderare e di conseguenza anche la posizione in classifica.



LA STAGIONE - A soli 9 punti, infatti, il Napoli occupa l'ultimo posto in classifica. La salvezza diretta, al momento dista 5 punti, con la Fiorentina a quota 14, mentre la zona playout è lontana soli 2 punti, dato che il Pescara è a 11. Non è andato meglio il percorso in Youth League, chiuso all'ultimo posto con 2 punti in sei gare e soprattutto 23 gol subiti, diventando la peggior difesa di tutto il torneo.



I PRECEDENTI - Negli ultimi anni questa squadra ha lottato per non retrocedere: due anni fa Loris Beoni ha risollevato la squadra e l'ha tirata fuori da una situazione molto complicata solo all'ultima giornata, grazie al successo contro i pari età della Sampdoria. Lo scorso anno è salito in cattedra Gaetano ed ha portato il Napoli molto vicino ai playoff. Ma non è bastato.



UN PASSO INDIETRO - Quest'anno l'involuzione è palese, non esiste un nuovo Gianluca Gaetano capace di trascinare la squadra ed i problemi sotto porta sono evidenti: solo 16 i gol segnati in 13 gare, numeri molto bassi per il Campionato Primavera. Ma anche il reparto arretrato è calato: lo scorso anno alla tredicesima giornata, il Napoli si trovava ad aver subito 17 gol, mentre oggi ne sono ben 22.



LA DIFFERENZA - Il lavoro di Gianluca Grava per il settore giovanile sta comunque dando parzialmente i suoi frutti. Infatti praticamente tutte le categorie del Napoli si trovano ai piani alti della classifica. Fino all'Under 17. Perché, come visto, la Primavera azzurra zoppica vistosamente. Ma qui subentra il fattore economico, dato che in questa categoria contano anche gli investimenti. C'è una disparità, infatti, con chi è sempre al top ed è capace di sfornare talenti su talenti come l'Inter, che riserva ben 12 milioni per il settore giovanile. Il Napoli ne investe solo 2, creando tante lacune sotto molteplici punti di vista.



Una società solida si vede dalle fondamenta e forse è arrivato il momento di dare una svolta per crescere a 360 gradi.