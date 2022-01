Insigne lascerà il Napoli a fine anno e sarà una addio doloroso per il club azzurro. Lorenzo non è solamente il capitano e simbolo della squadra ma anche un giocatore in grado di arrivare in doppia cifra sia dal punto di vista dei gol che degli assist. L’idea del quel club è quella di proseguire con la linea verde e il nome che sta suscitando particolare interesse per la sostituzione del campione d’Europa è quello di Luis Sinisterra, ala sinistra in forza al Feyenoord con cui ha già realizzato 14 reti in stagione, divise tra campionato e Conference League.



LA SITUAZIONE - Luis Sinisterra, jolly offensivo colombiano classe 1999, si sta mettendo in grande luce nel campionato olandese per la sua velocità palla al piede e l’abilità nel saltare l’uomo nell’uno contro uno. La scorsa estate era stato vicino al trasferimento all’Atalanta, ora è nel mirino del Sassuolo e diversi club tra Premier League e Bundesliga. Nei prossimi giorni è previsto un contatto tra gli agenti del ragazzo e il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli per capire i costi e la fattibilità dell’operazione.