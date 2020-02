Stagione - ed annessa classifica - difficili da mandare giù per le alte aspettative dei tifosi del Napoli, alimentate dai discorsi del vecchio allenatore Carlo Ancelotti. E' vero che la squadra e la confusione ambientale ci ha messo del suo, ma nella classifica del Napoli c'è anche lo zampino della classe arbitrale.



Il quotidiano Il Mattino ha stilato una lunga lista dei rigori - netti - non concessi alla squadra partenopea. ​Gli azzurri, infatti, in questa Serie A, hanno avuto solo due rigori a favore: uno alla prima giornata contro la Fiorentina a Firenze e l'altro contro il Lecce, sempre in trasferta.



Da allora non sono di certo mancati episodi a dir poco dubbi: si parte con il placcaggio di Kjaer ai danni di Llorente in casa con l'Atalanta e si arriva fino a lunedì sera, con Politano abbattuto da Colley sulla linea dell'area di rigore ed addirittura ammonito per simulazione, passando chiaramente per il tocco di mano a dir poco sospetto di Cuadrado in Napoli-Juventus. Llorente protagonista suo malgrado anche in Napoli-Cagliari, vistosamente strattonato in area da Klavan prima del gol di Castro che sancì il KO della banda di Ancelotti. Per non dimenticare il braccio di Lerager a Genova contro il Genoa, o lo "strangolamento" di Izzo ai danni di Ghoulam con il Torino e quello di Faraoni su Milik in Napoli-Hellas Verona.