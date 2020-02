In casa Napoli oggi è tempo di festeggiamenti. È infatti il compleanno di Tommaso Starace, storico magazziniere azzurro. Quando c'è lui coinvolto c'è sempre da ridere. È diventato fondamentale per tutti i giocatori che sono passati per questa società ed ecco arrivare il bellissimo messaggio di auguri da parte di Dries Mertens:



"Tanti auguri a una persona speciale non solo per me ma per tutti i giocatori che hanno fatto parte della SSC Napoli da 43 anni ad oggi. Ogni giorno mi regali un sorriso, ogni giorno cerchi di dare a tutti il buon umore, io avrò anche fatto il record di gol nel Napoli ma tu ne hai scritto la storia. Buon compleanno Tommy".