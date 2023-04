Ci sarà da tenere gli occhi aperti su due campi, ovvero quello di San Siro, dove l'Inter dovrà vincere o pareggiare contro la Lazio per fare un "favore" ai tifosi partenopei, dopodiché al Maradona dovrà arrivare il successo della squadra di Spalletti nel derby campano contro la Salernitana.- Una festa scudetto che è stata costruita nei giorni, nelle settimane a Napoli.È tutto pronto, si aspetta solo la combinazione giusta dei risultati. Nel frattempo l'originalità della città non si ferma, perché spuntano frequentemente nuovi striscioni, nuove iniziative per mostrare quanto senta il popolo napoletano questo momento storico.- Sarà una giornata ricca di eventi, connei pressi di Pozzuoli. Poco dopo le 12 la squadra partirà in direzione stadio, dove alle 15 affronterà la Salernitana.Dopodiché ci saràda seguire nei bar e sugli smartphone, facendo chiaramente il tifo per i nerazzurri. Dopo il fischio finale di Napoli-Salernitana, in caso di risultati a favore, ci saràspecialmente nei punti nevralgici. Per questioni di ordine pubblico ci saranno tante aree che subiranno il blocco della circolazione auto dalle ore 14, mentre funzioneranno oltre gli orari soliti le metropolitane. Sarà un corteo lungo chilometri, dallo stadio al lungomare di Mergellina, fino ai quartieri caldi del centro città.