Ora è ufficiale, il Prefetto ha dettato legge e la Lega Calcio si è adeguata suo malgrado spostando data e orario di Napoli-Salernitana, gara valida per la 32esima giornata di Serie A e che potrebbe sancire aritmeticamente la vittoria dello scudetto. Inizialmente prevista per sabato 29 alle ore 15, la gara è stata rimandata di 24 ore, spostandosi oltre la sfida fra Inter-Lazio (che solo in caso di mancata vittoria dei biancocelesti potrebbe fornire il match point agli azzurri) con nuovo fischio d'inizio schedulato alle 15 di domeinca 30 aprile al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.



Luciano Spalletti e i suoi uomini potrebbero riuscire a festeggiare quindi in campo e non dal divano e per farlo dovranno imporsi (in caso di vittoria dell'Inter) in un derby tutt'altro che scontato contro i granata di Paulo Sousa che, dopo la sconfitta iniziale subita con la Lazio non ha più perso con 6 pareggi e due vittorie all'attivo di cui l'ultima per 3-0 contro il Sassuolo che ha allontanato anche se non ancora definitivamente la zona retrocessione.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Napoli-Salernitana, con calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 30 aprile al Maradona di Fuorigrotta sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn.



PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.