È stata lunga la trattativa, ad un certo punto sembrava anche che il Rennes stesse per avere la meglio, ma alla fine Kim Min-jae è pronto per diventare un nuovo calciatore del Napoli.



Il difensore sudcoreano arriva dal Fenerbahce per 19 milioni e 500 mila euro. Risolti gli ultimi dettagli burocratici, oggi sarà a Villa Stuart a Roma alle 11:30 per sottoporsi alle visite mediche. Dopodiché viaggio direzione Castel di Sangro, dove il Napoli è in ritiro e si unirà ai suoi nuovi compagni.