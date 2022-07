L'addio di Ospina, arrivato in contemporanea a quelli di Insigne, Mertens e Koulibaly, è passato in secondo piano. Ma lascia un grande vuoto in casa Napoli, in campo così come all'interno dello spogliatoio. La fiducia a Meret verrà confermata con il rinnovo fino al 2027 che è ormai solo da firmare, ma Luciano Spalletti vorrebbe avere un altro portiere di affidamento da affiancare all'ex Spal e Udinese. Un numero uno più esperto, che possa giocarsi il posto da titolare con il friulano: in questo senso ci sono stati diversi sondaggi e contatti nelle ultime settimane, su tutti quelli con Neto e Kepa...