In casaavevano previsto e messo in conto tutto, tanto da aver immediatamente inviato - probabilmente per tutelarsi - all’indizzo PEC del tecnicoil rinnovo automatico previsto dal contratto, in cui vige una penale in caso di rescissione. Il dsaveva dichiarato, alcuni giorni fa, che Sousa avrebbe potuto prendersi del tempo per decidere. Poi sono arrivati i contatti con il presidente del, nel corso dei quali i due hanno parlato di questioni tattiche ed economiche, già nell’ottica di un approdo del lusitano sulla panchina partenopea.- L’unico ostacolo per l’operazione, al momento, resta la clausola che lega Sousa al club di Iervolino. La cifra, riporta Repubblica, si aggira intorno agli. Le opzioni sono dueche andrebbero a pareggiare la quota. In virtù dei buoni rapporti tra Iervolino e De Laurentiis, la seconda possibilità non è affatto da escludere. In questo contesto,potrebbero essere merce di scambio. Non è da escludere un terzo scenario: dal momento che il rapporto fiduciario è venuto meno,per trovare un sostituto all'altezza del ruolo.- Soffermandosi sulla carriera di Paulo Sousa, questonon è un fatto nuovo, o almeno non è la prima volta in cui il portoghese rescinde (in questo caso rischia di rescindere) un contratto così, come un fulmine a ciel sereno.. Tra esoneri e rescissioni, Sousa, tranne a Firenze e al Videoton in Ungheria (qui ha raggiunto i due anni di panchina),. Nel corso della sua carriera ha ufficializzato ben cinque risoluzioni di contratto rispettivamente con Videoton, Maccabi Tel Aviv, Basilea, Bordeaux e Polonia.