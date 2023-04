anche se Spalletti predica calma e dice che la sua squadra non ha ancora vinto nulla. Un traguardo da conquistare passo dopo passo e il prossimo si chiama Milan, che rappresenta appieno il mese di aprile: le due squadre si affronteranno sia in campionato che due volte in Champions per i quarti di finale della massima competizione europea. Il primo atto sarà al Maradona per il match di Serie A questa sera eIl tecnico di Certaldo ha sottolineato quanto, evidentemente, peserà l'assenza del centravanti nigeriano ma è convinto che potrà essere sostituito degnamente. Da chi? Dal Cholito Simeone.- Poco lavoro durante questa sosta per il Napoli, dato che la squadra al completo si è ritrovata praticamente appena giovedì. Tre giorni per capire le condizioni di ogni singolo calciatore e Spalletti sembra avere le idee abbastanza chiare, al netto di qualche ballottaggio che viene sempre fuori. Tra i pali il solito, che quest'anno ha saltato solo l'impegno contro l'Atalanta. Al centro della difesa la solidissima coppia, sull'out di destra capitane a sinistra ecco il primo dei tre ballottaggi:Lo stesso Mario Rui si è reso protagonista di una prestazione super nel match di andata, condita dall'assist al bacio per il gol vittoria di Simeone. Il centrocampo sarà quello solito, composto da Lobotka in cabina di regia e Anguissa-Zielinski ai suoi lati.- Un tridente offensivo che sarà orfano dell'infortunato Osimhen, come noto. Al suo postomentre scalpita Raspadori per subentrare a gara in corso, di rientro dopo oltre un mese di stop., con questo confronto che ad oggi lo vede nettamente avanti rispetto al portoghese. L'altro ballottaggio è quello ormai classico, tra, che aprì le marcature proprio nella sfida di San Siro dello scorso 18 settembre.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.