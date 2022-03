Berardi è tra i giocatori più influenti della Serie A in corso. L'esterno del Sassuolo non è riuscito a indossare le vesti da trascinatore anche in Nazionale, l'Italia è stata eliminata e, nonostante fosse il più attivo, pesa anche un errore dello stesso Berardi praticamente a porta vuota.



Il futuro del giocatore è tutto da capire. Classe '94, non ha ancora fatto il salto di qualità. Tra circa quattro mesi compirà 28 anni e gli occhi di alcuni club sono su di lui. Le squadre in Italia più interessate sembrerebbero Milan e Napoli. Stando a quanto riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport, il suo valore sembrava di 35 milioni ma oggi difficilmente qualcuno ne offrirà più di 25.