La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli - Fiorentina, in programma domenica 10 aprile 2022 alle ore 15.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform(sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Hawk-Eye.Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 9 azzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:- Uno stato di forma strepitoso: il 97,7% di Efficienza Fisica rappresenta il record stagionale, con picchi addirittura del 99% nelle azioni ad altissima accelerazione;- Sempre più maturo tatticamente (K-Movement al 95,7%), cerca sempre la via più rapida per arrivare in porta (Aggressività Offensiva 97%);- È il primo difensore della squadra, contribuisce alla fase di non possesso con un Indice di Pressing del 95%;“Victor Osimhen ha ormai raggiunto la consacrazione come uno degli attaccanti più dominanti del nostro campionato - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A - Forza fisica, velocità, coraggio e determinazione fanno del numero 9 uno dei trascinatori del Napoli, punto di riferimento assoluto delle trame offensive azzurre, come dimostrano i quattro gol in tre partite realizzati nel mese di marzo”.