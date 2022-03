solo 22 i gol incassati dagli azzurri in 30 giornate di campionato. Gran lavoro di Spalletti, che ha saputo valorizzare Juan Jesus e Rrahmani su tutti, maLe ultimissime stagioni le ha vissute un po' sottotono ma quest'anno si sta riprendendo alla grande e se il Napoli sogna lo scudetto è anche grazie a lui e alla sua leadership. Adesso può anche contare un trofeo di spessore in bacheca, perché è reduce dalla vittoria da capitano della Coppa d'Africa con il suo Senegal. Tante energie spese per quella competizione, ma anche tanta motivazione accumulata. Il Napoli non può fare a meno di lui,- Nel 2018 il Napoli avrebbe potuto incassare oltre 100 milioni di euro dalla cessione di Koulibaly al Manchester United. La scorsa estate De Laurentiis ha fatto capire in maniera esplicita che qualora si fosse ripresentata un'occasione del genere non se la sarebbe lasciata scappare e avrebbe portato nelle casse azzurre una somma così importante. Adesso la situazione è differente,sia per questioni anagrafiche che contrattuali. Così ecco definita la strada in maniera chiara e netta,- Attualmente il difensore senegalese guadagna 6 milioni di euro netti a stagione, almeno fino al 2023. In casa Napoli è evidente la necessità di ridurre il costo degli stipendi eche non è mai uno qualsiasi. L'offerta sarà al ribasso rispetto a quella attuale ma senza tagliare eccessivamente:Insomma, un contratto quasi a vita, che legherebbe Koulibaly al Napoli fino a quando compirà 35 anni.Già, perché si rischierebbe un Insigne bis ma il Napoli stavolta cercherà di non arrivare ad una situazione tale. Così ecco che saràcon un'offerta che sarebbe ritenuta adeguata da ambo i lati.Il futuro di Koulibaly sembra potersi colorare nuovamente d'azzurro.