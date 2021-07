Emerson Palmieri è il main target del Napoli per la fascia sinistra. Una richiesta precisa del tecnico Spalletti che non ha smentito, nella conferenza stampa di presentazione, di aver avuto un confronto telefonico con il terzino azzurro. I due vorrebbero tornare a lavorare insieme dopo l’ottima esperienza in comune alla Roma, un desiderio che potrebbe essere realizzato. Alle condizioni del Chelsea che non intende svendere il classe 1994.





TUTTE LE CIFRE- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, c’è già stato un contatto diretto tra i club la scorsa settimana. Marina Granovskaia è stata chiara sulla valutazione: 20 milioni di base fissa più 5 di bonus. A queste condizioni il Napoli non sembra voler arrivare, nei prossimi giorni è stato fissato un summit con gli agenti dell’ex Roma per provare a studiare una strategia diversa. Un altro ostacolo è relativo all’ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione che percepisce a Londra fino al 2023. Lavori in corso e chiusura ancora non vicina: il Napoli vuole accontentare Spalletti su Emerson ma dovrà superare diversi ostacoli.