Un'estate calda. Il Napoli in estate cambierà molto, tra i tanti argomenti che dovrà affrontare il direttore sportivo Giuntoli c'è anche quello legato ai portieri. Sia David Ospina che Alex Meret hanno situazioni spinose da risolvere, nessuno dei due al momento è sicuro di restare, di far parte della rosa della prossima stagione. La priorità ce l'ha il colombiano, che ha il contratto in scadenza e al momento non ha ricevuto nessuna proposta di rinnovo. Con il passare delle settimane salgono le percentuali di un addio, con la Lazio pronta ad accoglierlo.



MERET - Non ha la valigia pronta, ma studia la situazione anche Meret, legato al Napoli fino al 2023. Su di lui c'è il forte interesse del Torino, l'ex Udinese ha dato la priorità agli Azzurri, ma vuole avere garanzie, vuole essere titolare. Quest'anno ha giocato solo 12 volte, lo scorso 28. Per firmare il rinnovo vuole sentirsi al centro del progetto, a 25 anni non può più recitare il ruolo di comparsa. Dal Napoli si aspetta risposte, altrimenti chiederà di essere ceduto.