È primavera svegliatevi bambine...ma avendo una gara da recuperare può stare ancora tranquilla.con la Fiorentina al Meazza. La sfida più difficile è stata quella della squadra azzurra che ha dovuto ribaltare l'Udinese con la. Nel secondo tempo il nigeriano è diventato di nuovo un supereroe e ha punito i friulani che erano andati in vantaggio con Deloufeu. Victor ha sfruttato al massimo la presenza di Mertens dopo il riposo per mettere a ferro e a fuoco la difesa bianconera.. Addirittura l'esperto moviolista di Dazn Marelli ha detto che l'ammonizione per fallo di mano non andava data.Spalletti ha preferito non commentare attenendosi alla lezione di Giannoccaro.. Ha risposto di nuovo presente il bomber contro la cenerentola Salernitana dopo che in Champions la Juventus ha beccato l'ennesimo "paliatone". Bum bum bum, il Villarreal ha eliminato i bianconeri e quindi, come ama dire Allegri, "sarà per la prossima volta".Bisogna rincorrere, quindi, il Diavolo. Che con l'unica rete di Bennacer ha punito il Cagliari.. "Il Var che ci sta a fare", ha urlato il tecnico dei sardi dopo aver sfondato tre porte. Caro Walterino sei da tanti anni nel calcio e ancora non hai capito che gli errori si compensano alla fine della stagione... Stavolta al Milan è andata bene ed è rimasta a +3 sul Napoli così come da programma. Nel prossimo turno, vista l'assenza di Osimhen tra gli azzurri, il distacco potrebbe aumentare. Ma non è detto. Spalletti e i suoi credono nello scudetto e sperano in un finale regolare per poter festeggiare o applaudire chi ha vinto sul campo...