Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro. Il contratto di Faouzi Ghoulam è in scadenza e quella casella sull'out mancino andrà riempita. Tra i nomi più forti nell'ultimo periodo c'è quello di Fabiano Parisi, laterale sinistro classe 2000 in forza all'Empoli.



La valutazione di Parisi si è estesa fino a 10 milioni di euro. Il Napoli è in pole, c'è anche la Lazio che lo segue con interesse. Probabile che però l'affare si concretizzerà a luglio e non già da ora. Il giocatore potrebbe scegliere la destinazione napoletana considerando anche le sue origini campane. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.