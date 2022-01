Il Napoli oggi è tornato a lavorare a Castel Volturno dopo la pesante sconfitta di ieri in Coppa Italia contro la Fiorentina. Ora l'obiettivo è prepararsi in vista del match di lunedì contro il Bologna per continuare al meglio il campionato. Questo il report dell'allenamento con le ultime dall'infermeria:



Lavoro in palestra per chi è andato i campo ieri mentre il resto del gruppo, dopo una prima fase di attivazione e circuito di forza, ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione di tiri in porta. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo. Mario Rui in seguito alle visite post Covid-19 ha svolto l’allenamento in gruppo. Insigne ha svolto terapie. Ospina nella giornata di domani si sottoporrà ad accertamenti.