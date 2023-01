avendo conquistato la bellezza di 16 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Numeri da capogiro che ad oggi rendono la corsa scudetto a senso unico. Con la vittoria contro la Salernitana, infatti, la squadra di Luciano Spalletti ha posto tra sé e. Numeri da capogiro, in questo momento il Napoli è una macchina perfetta in Serie A e non ce n'è veramente per nessuno. Qualche dubbio della vigilia, portato dall'eliminazione in Coppa Italia per mano della Cremonese, è stato spazzato immediatamente via nel netto 2-0 conquistato all'Arechi.- Il divario posto in Italia, come detto, è importantissimo. Si era notato già otto giorni fa al Maradona quando una delle possibili concorrenti è statae se prima non rappresentava un pericolo per i napoletani, oggi non rientra neppure tra le ipotesi, è praticamente sparita. Ad oggi la squadra in Europa che può eguagliare il Napoli è l'Arsenal, che in 18 partite ha collezionato 47 punti (con una vittoria arriverebbe dunque a 50). Il PSG insegue a quota 47 ma ne ha già disputate 19 e non potrà riuscire nell'aggancio. Anche il Barcellona potrebbe raggiungere gli azzurri, avendo 41 punti in 16 partite (con tre vittorie raggiungerebbe quota 50). Numeri da campioni veri.