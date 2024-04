Napoli, è tutti contro tutti: cos'è successo negli spogliatoi e le accuse a un giocatore

20 minuti fa

1

Notte fonda a Napoli. La sconfitta contro l'Empoli è un punto di non ritorno per gli azzurri che si apprestano a vivere un finale di stagione senza obiettivi dopo aver fallito il tentativo di aggancio alla zona Champions. I risultati in campo latitano e sono lo specchio di un gruppo che pare essersi sfaldato.



TUTTO NERO - Secondo La Repubblica, sono volati di nuovo gli stracci nello spogliatoio, dopo che in campo si erano visti gesti inaccettabili di insofferenza tra i giocatori. A Napoli è tutti contro tutti: Natan sarebbe stato sostituito all'intervallo a furor di popolo con i compagni che l'hanno quasi trasformarlo in un capro espiatorio. Qualcosa si è rotto e aggiustarlo è ormai impossibile.