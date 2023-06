Giorno di presentazione in casa Napoli per Rudi Garcia. L'allenatore francese sostituirà Luciano Spalletti, ma dovrebbe ripartire dai suoi principi di gioco. Difesa a 4 un must, ci sono due idee nella mente dell'ex Roma: proseguire con il canonico 4-3-3, oppure virare su un più spregiudicato 4-2-3-1, dando nuova centralità a Raspadori.



Ecco come potrebbe giocare il prossimo anno la squadra campione d'Italia: le due probabili formazioni.

4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

4-2-3-1: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen