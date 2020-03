La Gazzetta dello Sport spiega quali sono gli intoccabili di Rino Gattuso: "Il mercato dovrà rassegnarsi. Chi ha fatto un pensierino su Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Piotr Zielinski, dovrà rimuoverlo, perché Gattuso li ritiene indispensabili per avviare il nuovo programma di lavoro. Ad inizio luglio, quando il Napoli si ritroverà a Dimaro per cominciare la nuova stagione, i tre saranno presenti insieme ai vari Manolas, Maksimovic, Di Lorenzo, Demme, Lobotka, giocatori la cui conferma non sarà messa in discussione. Insigne continuerà a essere il capitano di questa squadra, il punto di riferimento del gruppo, mentre i gol di Mertens dovranno contribuire al ritorno in Champions League, se quest’anno dovesse sfuggire".