De Laurentiis studia un piano per trattenere Osimhen. Il Mattino scrive che il presidente del Napoli offre all'attaccante nigeriano un aumento d'ingaggio da 4,5 a 6 milioni di euro netti all'anno più bonus, oltre a garantirgli una squadra competitiva in Italia e in Europa.



Intanto, dopo il primo tentativo del Paris Saint-Germain, si fa sotto pure il Liverpool di Klopp: ci sono stati i primi sondaggi con l'agente del calciatore. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il maggiore indiziato a sostituire Osimhen (se partirà) è il canadese Jonathan David del Lille in alternativa al danese Rasmus Hojlund dell'Atalanta e al portoghese Beto dell'Udinese.