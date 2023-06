Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano resta in pole position per prendere il posto di Spalletti sulla panchina del Napoli campione d'Italia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, tra le alternative risale lo spagnolo Rafa Benitez.



Residuali le chance di Sergio Conceiçao, pronto a misurarsi in un contesto più ambizioso, ma alle prese con una trattativa complicata per liberarsi dal Porto, che lo tiene vincolato con una clausola rescissoria da 10 milioni.