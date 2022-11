raccogliendo complimenti da mezza Europa. Eliminate Ajax e Rangers, messo alle spalle il Liverpool, la squadra di Spalletti ha centrato il primo posto con merito vincendo 5 gare su 6 con ben 20 gol all'attivo. Adesso il nuovo turno, gli ottavi di finale. L'urna di Nyon tutto sommato è stata benevola, evitando squadre come PSG, Lipsia e Borussia Dortmund.Con il tecnico austriaco è arrivatae il passaggio del turno della fase a gironi di Champions. Rosa ampia e tante rotazioni, anche se alcuni punti di riferimento non possono mancare.che vede tra i palie la difesa composta da. Trova sempre più spazio da esterno destro di centrocampo il classe 2000, in prestito dal PSG. Sulla fascia opposta un altro giocatore in prestito, una conoscenza del calcio italiano:della Juve. In mezzo al campo diverse soluzioni, a partire dal capitano, Sebastian. Più avanti nelle gerarchie, però,(quest'ultimo gioca anche da sottopunta). Alle spalle dell'unica puntaeccoe l'ex Bayern e Borussia Dortmund, Mario(3-4-2-1): Trapp; Jakic, N'Dicka, Tuta; Dina Ebimbe, Sow, Kamada, Pellegrini; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. All. Glasner.una delle principali scoperte di questo Eintracht èattaccante francese classe '98 inseguito a lungo dai tedeschi e arrivato nell'ultima sessione di mercato. Per luiconquistato in questo avvio di stagione.. Menzione speciale bisogna farla a Daichi, grande protagonista con i suoi 12 gol e 3 assist stagionali. Senza dimenticare Mario: l'ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund lavora da leader tecnico portando anche tutta la sua esperienza internazionale.girone pazzo quello del gruppo D dove l'e ribaltando i pronostici della vigilia. Ai tedeschi serviva solo una vittoria per farcela, con un pareggio sarebbero passati i portoghesi, ma alla fine grazie alle reti proprio di Kamada e Kolo Muani è arrivato il secondo posto.: SonoIn tutti e tre i casi gli azzurri hanno perso. La prima volta nel 1968/69, in occasione della Coppa delle Alpi, con il successo per 2-1 dei tedeschi. Seconda e terza sfida nella stagione 1994/95, quando il Napoli perse in entrambe le gare 1-0 in Coppa Uefa.