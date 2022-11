L'ex fantasista del Napoli e oggi al Lille, Adam Ounas ha parlato a La Voix du Nord della sua esperienza in Italia non usando parole gentili verso i suoi ex-club



NON AVREI DOVUTO FIRMARE - “Con il senno del poi, non avrei mai dovuto firmare per il Napoli, ma restare al Bordeaux o andare alla Roma che mi voleva per il dopo Salah".



LA FRANCIA - "Le scelte nella carriera di un calciatore sono importanti e io ne ho fatta una sbagliata. Oggi sono contento di essere tornato in Francia”.



CROTONE - "Dopo essere arrivato a Crotone, quando ci rendemmo conto della città e del livello della squadra, mia moglie mi disse di svegliarmi…”.