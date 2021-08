La Sampdoria cerca un attaccante sul mercato. Nel mirino c'è l'ex blucerchiato Petagna del Napoli, ma il suo ingaggio da 1,8 milioni di euro netti a stagione sfonda il tetto del club del presidente Ferrero.



In uscita da Genova, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sarà ceduto in prestito De Luca al Perugia (era stato ingaggiato dopo che si era svincolato dal Chievo), mentre anche Tonelli (che sarebbe andato in scadenza nel prossimo giugno) ha deciso di accettare l’offerta dell’Empoli.