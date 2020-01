Il Corriere dello Sport guarda al futuro e svela i sogni di De Laurentiis sul mercato estivo: "De Laurentiis ha un paio di sogni, sono costosi ma aiutano a guardare lontano: gli è sempre piaciuto Federico Chiesa (che rischia di diventare irrealizzabile), non ha nascosto l’apprezzamento per Castrovilli (che la Fiorentina ha fatto rinnovare di recente) e non smette di pensare a Tonali. Ma questo è (ancora) il campo delle ipotesi...."