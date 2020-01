Siamo alla prima settimana di calciomercato ed il Napoli è già molto attivo per quanto riguarda le trattative sia in entrata che in uscita.



mentre c’è bisogno di un innesto a centrocampo, si prepara una cessione in difesa. Si tratta di Lorenzo Tonelli, molto lontano dalla permanenza ai piedi del Vesuvio e l’opportunità di tornare alla Samp diventa sempre più concreta.



Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio - giornalista esperto di mercato di Sky - Tonelli non sarebbe la prima scelta dei blucerchiati. Infatti Kjaer sembra essere il favorito, ma l’incontro tra l’agente giocatore e la Samp fissato per oggi è saltato. Filtra pessimismo per la chiusura della trattativa, con l’opzione estera che sarebbe la preferita. Così la prima alternativa è Tonelli, che tornerebbe in Liguria.