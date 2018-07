Nelle ultime ore risulta in salita la trattativa per Stefan Lainer al Napoli. Il quotidiano austriaco Salzburger Nachrichten riporta come in questo momento la sensazione è che Lainer resterà in Austria almeno un altro anno. Il Salisburgo vuole 15 milioni di euro. La richiesta del Salisburgo è aumentata perché hanno trovato difficoltà per ingaggiare il sostituto giusto. Il calciatore al momento non si è espresso su questa situazione, dall’entourage però filtra tristezza perché il calciatore vorrebbe giocare in un club importante come il Napoli che gioca anche la Champions League.