Come svela la Gazzetta dello Sport: "Meno di un mese, giusto il tempo per prendere contatto con la sua nuova realtà e scoprire che è persino nato un amore. Un sentimento spontaneo, che ha legato Napoli a Fernando Llorente e viceversa, tanto da spingere il giocatore a baciare la maglietta azzurra dopo il gol realizzato al Liverpool. Un gesto che è stato criticato fortemente dai suoi ex tifosi juventini e che l’attaccante spagnolo non ha ritenuto di dover giustificare. Napoli è il suo presente, un’avventura voluta pur avendo avuto la possibilità di valutare altre offerte, probabilmente, anche più vantaggiose dal punto di vista economico. Ma Fernando ha scelto Napoli, coinvolto com’è stato nel progetto dalle rassicurazione di Carlo Ancelotti"