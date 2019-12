Come spiega Repubblica, Rino Gattuso sarà il futuro del Napoli: "Potrebbe essere presentato già domani pomeriggio. Toccherà a lui risollevare la squadra e raccogliere il testimone da Ancelotti, che gli lascerà quasi sicuramente in dote la qualificazione per gli ottavi della Champions. La staffetta tra i due tecnici, che sono tra l’altro molto amici fra loro, è l’estrema mossa della società per uscire da una crisi diventata insostenibile. Solo Re Carlo ci credeva ancora. Invece tutto è già stato deciso e il vertice tra i due i domani mattina a Roma servirà solo per concordare nei limiti del possibile le modalità dell’addio: nella speranza che sia almeno a testa alta".