È un momento importante per fare del nostro meglio e passare il turno. #ForzaNapoliSempre



This is an important moment to give our best and qualify in this round.

Gli azzurri si giocano contro ilqualificazione agli ottavi di Champions e primo posto del girone nella sfida a distanza con il Liverpool, ma l'attenzione è tutta rivolta alla panchina e alle manovre fuori dal campo:- Il crollo di risultati e di prestazioni nel corso delle settimane è stato netto e inesorabile, una situazione che ha portatoa prendere sempre più in considerazione la possibilità di cambiare guida tecnica non al termine della stagione, ma già nei prossimi giorni. Individuato in Gattuso il successore di Ancelotti,si è mosso rapidamente in questo senso e: gli incontri delle ultime 36 ore hanno portato all'intesa per un. Una condizione questa che inizialmente aveva incontrato la resistenza iniziale di Rino, poi convinto ad accettare in toto le condizioni., anche se Gattuso ha fatto capire di non voler e non poter aspettare a lungo e quindi spinge perché arrivi in tempi brevi. Il sigillo nero su bianco potrà arrivare solo l'addio con Ancelotti, vicino ma non ancora certo.: la prima è che arrivi una vittoria convincente, nel risultato e nella prestazione; la seconda riguarda l'atteggiamento della squadra, che potrebbe far capire sia meglio proseguire con Ancelotti piuttosto che cambiare e passare in mano a Gattuso.