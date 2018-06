La redazione di Rai Sport ha aggiornato sulle cifre dell'affare Meret-Napoli: "Meret? Il Napoli ha definito l'accordo con l'Udinese, costerà meno di ciò che si paventava. Alla fine si chiude a 27/28 milioni. Contratto di cinque anni per Meret, su base di 1,2 milioni all'anno più bonus a parte. L'Udinese avrà 22 milioni subito più tre bonus facilmente raggiungibili e si sta lavorando in queste ore per alcuni bonus variabili che potrebbero negli anni condizionare il prezzo. L'ufficialità arriverà la settimana prossima. Il Napoli esclude totalmente il bonus sulla rivendita"