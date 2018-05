Il Corriere dello Sport stila, ruolo per ruolo, i possibili obiettivi del Napoli targato Carlo Ancelotti. Per la porta, In vantaggio su tutti resta Rui Patricio, ma nelle ultime ore sta prendendo quota anche la pista che porta a Bernd Leno del Bayer Leverkusen. Tuttavia in pole resta sempre il portiere dello Sporting che potrebbe anche arrivare da svincolato per i problemi avuti con il suo attuale club dopo l'aggressione dei tifosi. In difesa, sono tre gli identikit che il Napoli sta valutando in queste ore. A destra si cerca un giocatore che possa mettersi in competizione con Hysaj. I nomi sono quelli di Kimmich del Bayern e di Toljan. Poi c'è David Luiz del Chelsea.

Sono due i nomi in corsa. Il primo è quello di Arturo Vidal che già in passato fu vicino al Napoli prima però di sposare il progetto Juve. L'altro nome è Renato Sanches.

Ancelotti è in cerca al momento di un'ala forte nell'uno contro uno. I tre nomi sul taccuino sono: Federico Chiesa, Denis Suarez e Suso.