Scontri nella notte a Napoli tra alcuni tifosi azzurri e i pullman che scortavano i tifosi tedeschi nel punto di raccolta.



Pare che non ci siano feriti...

Fuggi fuggi generale dopo l'intervento delle forze dell'ordine per identificare gli aggressori.

A partire dal pomeriggio di ieri, quando(accompagnati dai gemellati bergamaschi)Tutto nasce dagli scontri del match d'andata tra gli azzurri e l'Eintracht, a Francoforte: da lì la decisione di vietare la trasferta proprio ai sostenitori ospiti.- Nonostante le restrizioni, l'allarme era già scattato nei giorni precedenti così le forze dell'ordine si sono fatte trovare pronte e hanno "accolto" e scortato i tifosi dell'Eintracht ieri dalla stazione all'Hotel Royal Continental. Nel tragitto sono statiPoco più di 150 supporters dalla Germania hanno trascorso la notte proprio al medesimo hotel, con la presenza di Carabinieri e Polizia a sorvegliare la zona.- Non sono stati a guardare, lanciando bottiglie di vetro contro il bar Alkymya Bellini, in Piazza Bellini. Nessun ferito, il locale era chiuso. Altri tedeschi sono arrivati in mattinata a Napoli, raggiungendo, anch'essi sotto scorta, il lungomare di Mergellina.