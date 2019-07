Dopo Fabian Ruiz, Eljif Elmas. Ieri in conferenza stampa Carlo Ancelotti lo ha descritto, profilo giovane e potenziale importante, così il Napoli ha deciso di accelerare. Infatti, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, il Napoli è ad un passo da Elif Elmas, centrocampista macedone classe '99 del Fenerbahce.



FUMATA BIANCA - Giocatore polivalente, abile a ricoprire più ruoli nella mediana, il 19enne piace da tempo sia ad Ancelotti che al ds Giuntoli. Con il club turco l'accordo è sempre più vicino, mancano oramai pochi dettagli, gli ultimi da limare. Il Napoli per il cartellino del centrocampista verserà nelle casse del Fener circa 18 milioni di euro complessivi, divisi in due tranche, da elargire in altrettanti anni, da 9 milioni. De Laurentiis vorrebbe abbassare ulteriormente i costi, portando la cifra totale a circa 15 milioni (due tranche da 7,5 milioni). Che ci sia o meno questo sconto, l'affare dovrebbe in ogni caso andare in porto. Il Napoli, spinto da Ancelotti, è convinto, Elmas anche. Le prossime ore potrebbero già essere quelle giuste per chiudere l'affare, con conseguente arrivo in Italia del macedone e visite mediche di rito. Elmas è pronto a diventare il nuovo Fabian Ruiz.