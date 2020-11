Dopo essere stato fuori quasi un mese causa Covid-19 Elif Elmas è tornato, Gattuso ora può contare nuovamente sul suo giovane talento. Il centrocampista del Napoli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:



LA CONDIZIONE - "Sto bene perché mi sono allenato a casa. Vediamo in campo".



AMBIZIONI - "Questo è il mio secondo anno e spero di fare molto meglio del primo. Ho obiettivi troppo grandi per il futuro ma non ne voglio parlare perché sono ancora molto giovane. Devo solo lavorare bene e pensare partita dopo partita".



GATTUSO - "Gattuso non mi dice niente, dice solo che sono un animale (ride, ndr). Il mister è una grande persona, mi piace come ci alleniamo con lui".