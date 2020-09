Terza amichevole precampionato per il Napoli. Dopo il triangolare con Castel Di Sangro e L'Aquila e la gara singola contro il Teramo, il Napoli oggi è in campo al San Paolo per l'impegno contro il Pescara.



Assenti di giornata Younes e Malcuit, causa infortunio. Con loro anche Milik, Ounas e Llorente, out invece per scelta tecnica, dato che sono sul piede di partenza. Tra i convocati c'era Eljif Elmas. Il macedone però non era presente al San Paolo dato che è stato l'ultimo a rientrare dagli impegni con le nazionali e l'esito del suo tampone ancora non era arrivato. Il Napoli lo aveva comunque inserito nella lista dei convocati nella speranza che potesse esserci il risultato prima delle 18. L'esito, però, è stato convocato dal Napoli solo alle 19:55 quando è stata comunicata la negatività al Coronavirus di tutto il gruppo squadra.