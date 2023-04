Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ai microfoni di Mediaset ha parlato della sconfitta dei suoi contro il Milan nell'andata dei quarti di finale di Champions League e ha attaccato l'arbitro Kovacs.



"Non so cosa dire dell'arbitraggio, è una cosa incredibile. Ha ammonito tutti i nostri giocatori, loro hanno commesso gli stessi falli nostri ma nessun giallo. Una cosa mai vista, anche per questo a un certo punto in campo eravamo nervosi".