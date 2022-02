Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha parlato ai microfoni della Uefa a pochi minuti dalla gara con il Barcellona: "Vogliamo giocare sempre al massimo e vincere più titoli possibili. L'esperienza in questa squadra mi sta aiutando molto sia come uomo che da giocatore. Il Napoli è uno dei migliori club in Italia e spero di rimanere qui a lungo; Ancelotti mi ha insegnato molto, con Gattuso ho conosciuto un allenatore diverso sia dal punto di vista tecnico che umano e Spalletti mi ha dato subito fiducia".



EUROPA LEAGUE - "Ho segnato quattro gol ma ne voglio fare ancora di più. Vincere la competizione? Sì, è possibile. Noi giochiamo sempre per vincere contro chiunque".