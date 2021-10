Alla vigilia della gara con la Salernitana, il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha commentato l'avvio di stagione a Radio Kiss Kiss: "Con Spalletti giochiamo tutti e siamo più squadra. Pensiamo come una sola persona, a me ha dato più fiducia e spero di fare ancora meglio".



RUOLO - "La mia posizione preferita è mezz'ala esterna, ma posso giocare ovunque. L'importante però è che la squadra vada bene".



SCUDETTO - "E' ancora presto per parlarne, ci sono Milan e Inter in corsa. Dobbiamo concentrarci solo per vincerle tutte".



INSIGNE - "E' un campione, fortissimo. Il nostro leader, il nostro capitano. I rigori li calcia sempre lui".



MARADONA - "E' un grande, una persona unica per Napoli e per il mondo intero".