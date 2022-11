Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha parlato a Radio Kiss Kiss:



"Tutti coinvolti in questo progetto? Sì, tutti abbiamo voglia di dimostrare e siamo pronti, anche chi va in panchina, perché ci alleniamo bene tutti i giorni, tutti i giorni siamo insieme. Tutti i minuti che ci dà il mister sono importantissimi, che siano due, cinque, trenta: tutti cercano di fare bene per la squadra, gol, assist, difesa, corsa, tattica, tutto insomma. Dobbiamo sempre aiutare i compagni di squadra".