che ha dovuto rinunciare a Victore che questa sera ha visto fermarsi anche il Cholito. Stesso ruolo, stesso momento: è un problema concreto considerando che mercoledì 12, tra soli cinque giorni, la squadra di Spalletti dovrà affrontare una delle due partite più importanti della sua stagione. Andrà in scena, infatti, l'andata dei quarti di finale di Champions League a San Siro contro il Milan.- Pochi giorni a disposizione per capire chi sarà il centravanti titolare in questa partita così delicata. Il punto di riferimento,La lesione all'adduttore sinistro lo ha tenuto fuori nelle ultime due di campionato. La speranza del Napoli è riaverlo in tempo per il match di mercoledì. Il centravanti nigeriano in questi giorni ha fatto solo un po' di corsa in maniera blanda, sarà valutato a ridosso dell'impegno europeo.ma bisogna essere prudenti per non rischiare di peggiorare la situazione, perdendolo fino a fine stagione. Come detto, è arrivato anche loSembrava muscolare, poi ha sentito anche una fitta poco sotto al ginocchio. Ha provato a restare in campo, a stringere i denti ma non ce l'ha fatta. Anche un guerriero come lui ha dovuto dare forfait. Diventa- Dopo oltre un mese di stop e 150 giorni dall'ultima volta in cui ha indossato la maglia da titolare del Napoli,L'ex Sassuolo però è apparso abbastanza sottotono contro il Lecce, deve crescere di condizione e ritrovare i punti di riferimento. Ma oggiL'ambiente Champions quest'anno lo ha esaltato: 4 gol in 5 partite, scalpita ora per ripetersi qualora dovesse ricevere una maglia da titolare. Nel frattempo sono out sia Osimhen che Simeone e così Raspadori da domani lavorerà per farsi trovare pronto, in vista del prestigioso impegno europeo contro il Milan.