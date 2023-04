Lecce-Napoli 1-2Napoli:: pronti, via e subito grandissima parata su Maleh. Sulla rete di Di Francesco non ha colpe, con la palla che sbuca veloce all'improvviso.: non è più solo un terzino, sa fare un po' tutto. Il primo difensore con grande efficacia e poi è lui a sbloccare la partita con una bella girata di testa.: parte soffrendo un po' la velocità degli attaccanti del Lecce, meglio quando deve impostare con quei suoi lanci precisi per rovesciare l'azione.: si trasforma in un'esterno offensivo al 18' quando dalla fascia trova un cross perfetto per il gol di Di Lorenzo. Bello anche il duello fisico con Ceesay, alla lunga vinto dal sudcoreano.: l'autogol nasce da un suo cross bello e insidioso, tant'è che Gallo e soprattutto Falcone combinano il pasticcio (49' s.t.).: non è nel suo periodo migliore. Dopo quella contro il Milan arriva un'altra prova sottotono dove mancano intensità e fisicità, in teoria i suoi due punti di forza.: ingabbiato in costruzione nel primo tempo, un po' lento ad uscire sulla seconda palla in occasione del gol di Di Francesco. Dopo il pareggio pugliese alza nettamente il livello dominando la mediana come sempre.: dà una soluzione in più abbassandosi tanto nella prima costruzione con Lobotka costantemente aggredito e raddoppiato. Poi fa un po' tutti i ruoli andando a giocare sia come ala destra che sulla fascia opposta.: un po' confusionario e frettoloso ma è più volte pericoloso con la solita voglia di lottare e la velocità (21' s.t.: perde qualche pallone in mezzo al campo, forse approcciando con un po' di sufficienza).: l'infortunio è alle spalle, torna titolare dopo 150 giorni. Deve però ritrovare la brillantezza, non è stato particolarmente incisivo. Anzi, alla mezz'ora spreca un contropiede due contro uno servendo una palla per Kvaratskhelia (20' s.t.: riesce a tenere qualche pallone in più rispetto a Raspadori. Costretto ad uscire dopo poco per infortunio al flessore, a cinque giorni dal match di Champions; 37' s.t.).: si accende poco nel primo tempo, ci prova nella ripresa ma non è abbastanza (49' s.t.).: Napoli lento e poco convinto in alcune occasioni. La sblocca ma poi non va ad aggredire per chiudere i conti. Tre punti che arrivano con un po' di fortuna, ma sono utilissimi per avvicinarsi allo scudetto. Mercoledì contro il Milan in Champions servirà tutt'altro atteggiamento.