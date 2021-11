Questa mattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno, sotto una pioggia battente, in vista della trasferta di Europa League. Domani ci sarà infatti il match valido per la quarta giornata del girone contro il Legia Varsavia.



Dall'infermeria non emergono buone notizie. I già infortunati Osimhen e Malcuit non hanno recuperato, svolgendo lavoro personalizzato in palestra. Si fermano anche Fabián Ruiz e Insigne che hanno svolto lavoro personalizzato in campo: lo spagnolo ha accusato un leggero affaticamento all'adduttore sinistro, il capitano deve completare completare la tabella di recupero in seguito all'affaticamento accusato sabato. Fabián Ruiz e Insigne non partiranno per Varsavia. Ancora piscina per Manolas.