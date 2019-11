A Napoli si grida all'emergenza esterni. Attualmente gli azzurri dispongono di Giovanni Di Lorenzo che ha giocato 990', sempre titolare, senza mai essere sostituito in Serie A. Mario Rui, che sembrava dovesse andar via ed è rimasto, disputando anche ottime gare, prima del leggero infortunio e Elseid Hysaj in partenza a Gennaio o nel mercato estivo.



Con l'avvicinarsi del mercato invernale, vengono fatti tani nomi: già Grimaldo e Gagliolo sono tornati sul taccuino di Giuntoli. Un altro nome - scrive TuttoSport - già conosciuto alla corte azzurra ed al campionato italiano, è l'esterno destro dell'Atalanta con ​561' disputati in questa stagione.