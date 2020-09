Pochi giorni fa è terminato il ritiro a Castel di Sangro per il Napoli. Tra i giocatori più in forma durante gli allenamenti c'era Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino ha mostrato una buona condizione atletica, anche se il suo problema resta il rientro in gara.



Dopo sei stagioni con la maglia del Napoli sembra essere arrivato il momento di dire addio ai colori azzurri. Il terzino algerino è presto potrebbe trasferirsi, con il Wolverhampton che lo segue ormai da un po'. Il Napoli si prepara per trovare il suo sostituto. Secondo il Corriere del Mezzogiorno il profilo cercato è quello di Emerson Palmieri che arriverebbe dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. Per averlo a Napoli è già stato fissato per giovedì un incontro con gli intermediari del giocatore.